Российская таможня опровергла уголовное дело против IKEA

Федеральная таможенная служба РФ опровергла возбуждение уголовного дела против российского подразделения компании IKEA. При этом говорить о претензиях, которые возникли у таможни во время проверки компании, в ФТС не стали, посчитав это некорректным.

В настоящее время таможенная проверка ООО «Икеа Торг» завершена. Информация о возбуждении уголовного дела не соответствует действительности, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В ФТС добавили, что информация, полученная при проведении таможенного контроля, относится к категории коммерческой тайны, поэтому говорить о сути и сумме претензий к компании было бы некорректно.

Информацию о том, что российская таможенная служба начала административную проверку российского подразделения IKEA, сообщил Bloomberg. По данным агентства, она связана с возможной неуплатой таможенных платежей на сумму свыше миллиарда рублей (14 миллионов долларов).

Источник Bloomberg заявил, что в ФТС полагают, что в 2017–2020 годах импортер ООО «Икеа Торг» занижало стоимость лицензионных платежей и предоставляло недостоверные сведения.