Российская соцсеть Yappy зафиксировала утечку «неактуальных» данных пользователей | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 14:20 Российская соцсеть Yappy зафиксировала утечку «неактуальных» данных пользователей Yappy заявил, что в открытом доступе оказались неактуальные данные пользователей Yappy

Читать 360tv в

В Сеть слили базу данных 2,1 миллиона пользователей российского аналога TikTok, который зафиксировала служба безопасности сервиса вертикальных видео. Но в открытом доступе оказались неактуальные обезличенные данные, сообщили «360» в пресс-службе Yappy.

В сообщении сказано, что попытки хакерских атак происходят регулярно, хотя система киберзащиты платформы постоянно усиливается. На данный момент в Сеть попали пользовательские данные только с никами и номерами телефонов.

Реклама

«Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных, никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения», — отметили в пресс-службе.

Реклама

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о крупнейшей кибератаке кредитного учреждения, в которой участвовали не менее 104 тысяч хакеров. Она началась 7 октября и длилась более суток, писал RT.

IТ-эксперт Герман Клименко раскритиковал российский аналог TikTok. По его мнению в него никто не перейдет из TikTok.