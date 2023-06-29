Общество 29 июня 2023, 20:23 Российская соцсеть ЯRUS приостановит работу с 30 июня Соцсеть ЯRUS приостановит работу с 30 июня из-за «нестабильной политической ситуации» Пресс-служба соцсети ЯRUS

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Российская социальная сеть ЯRUS прекращает работу. С 30 июня поддержка проекта прекратится. Такое объявление появилось на сайте соцсети.

Свое решение команда ЯRUS объяснила нестабильной политической обстановкой и отсутствием инвестиций.

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«После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение. <…> Чтобы ЯRUS состоялся, требовалось достаточно большое количество инвестиций, и мы нашли финансирование в России. Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что владельцы бизнеса сейчас ищут новых инвесторов.

Команда поблагодарила всех за отзывы, комментарии и поддержку, отметив, это было главным вдохновением для них. Владельцам аккаунтов пообещали выплатить все премии и рекомендовали сохранить свой контент. Работа серверов ЯRUS будет прекращена 30 июня в 15:00 по московскому времени.