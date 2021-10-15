Российская школьница установила рекорд по достижению рекордов

Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных получила золотой сертификат Зала Славы Interrrecord. 13-летняя девочка стала единственным в мире ребенком, который сумел установить рекорд по золотым рекордам. На счету юной россиянки наибольшее количество новых планок за неделю, месяц, год.

Кроме того, как отметил сайт kp.ru, имя школьницы 10 раз внесено в зал славы ассоциации Interrecord.

Мама школьницы называет ее уникальным ребенком. По мнению женщины, наиболее важное достижение ее дочери — прыжок с парашютом в возрасте 10 лет, через год покоренный ультрамарафон и преодоление 227 километров, а еще побитый рекорд Гиннеса — Каролина подняла на своих волосах 56,6 килограммов.

Женщина отметила, что не предполагает, какие еще рекорды сможет побить ее дочь и захочет ли она продолжать это делать.

Каролина также занималась теннисом и успела стать первой ракеткой страны в своей возрастной категории. С этого года школьница увлеклась гольфом. Она уже выиграла ряд крупных турниров.

Черных также известна по шоу «Дети-вундеркинды». В программе школьница сумела больше часа простоять на гвоздях. Этот рекорд она посвятила 75-летию Великой победы.

Для девочки ее возраста такие нагрузки вредны, считает спортивный врач, глава екатеринбургского Центра спортивной медицины Михаил Чулошников. По его словам, силовые виды спорта рекомендованы детям от 15 лет, «ведь до этого возраста у них еще не до конца сформирован скелет».

Семейный психолог Елена Ряплова отметила, что у детей, стремящихся проявить себя лучше других, часто возникает «синдром отличника».

«Если ничего не предпринять, то проблема вскроется во взрослом возрасте — неудовлетворенность собственной жизнью и депрессия», — отметила она. Чтобы этого избежать, важно, чтобы родители и тренеры помогали ребенку, который стремится быть успешным, воспринимать поражения как необходимые для развития этапы.

Генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов Interrecord Влад Копылов рассказал, как фиксируется рекорд. Сначала, по его словам, от родителей поступает заявка, после чего проверяется, где подобный рекорд уже был поставлен. Если рекорд опасен для здоровья, то заявку могут отклонить.

«Многие россияне пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса в категории „Больше всего отжиманий в 12 лет“. Подобные заявки не принимаются, потому что по европейским законам это считается насилием над ребенком», — отметил Копылов. При этом, по его словам, в России такие рекорды регистрируют.

В сентябре двойняшки из Японии стали самыми старыми в мире близнецами, которые сейчас живут, и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Они прожили 107 лет и 300 дней.