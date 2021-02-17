Российская школьница пригласила Маска пообщаться в Clubhouse 12 апреля

Российская школьница Анастасия Щербатова в Twitter обратилась к Илону Маску. Она пригласила предпринимателя пообщаться в Clubhouse 12 апреля. Обсудить хотят годовщину первого полета человека в космос, написало РИА «Новости».

Сама ученица является активисткой Российского движения школьников. В сообщении девочка отметила, что, несмотря на разные континенты, космос у нас один.

На 8–11 апреля РДШ запланировало «Космический фестиваль». В квестах и играх, посвященных освоению космоса, примут участие 300 детей. Глава отдела науки РДШ Олег Яблоков добавил, что 12 апреля организация запланировала обширную программу, в том числе беседу в социальной сети Clubhouse.

«Было бы здорово продолжить добрые традиции, заложенные много лет назад американской школьницей Самантой Смит в дело дружбы двух стран. У нас одна задача: развитие нашего общего дома — планеты Земля и плодотворное изучение космических просторов. Мы из разных стран и полушарий, но точно найдем общий язык. Именно поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску», — прокомментировала Анастасия Щербатова.

Социальная сеть Clubhouse начала свою работу в мае прошлого года. Создателями приложения стали Пол Дэвисон и Роэн Сет. На данный момент зарегистрироваться в сети не так просто. Попасть туда можно лишь по приглашению другого человека. Пользователи Clubhouse общаются между собой в голосовых чатах. Каждый участник может как слушать, так и по разрешению модератора высказывать свое мнение.

Одним из первых в социальной сети зарегистрировался Илон Маск. Благодаря его беседе с основателем инвест-платформы Robinhood Владом Теневым рейтинг приложения вырос. В ходе беседы Маск рассказал, что его стартап Neuralink вживил чип в мозг обезьяны. Благодаря эксперименту животное смогло проходить видеоигры силой мысли.