Общество 14 сентября 2023, 14:27 Российская сеть re:Store провела ребрендинг Российская сеть re:Store расширила ассортимент и сменила название на restore: РИА «Новости»

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Сеть по продаже техники Apple re:Store сменила название в России. Компания расширила ассортимент и представила обновленный мультибрендовый формат. Об этом сообщили на ее официальном сайте.

«Сеть магазинов техники и электроники restore: <...> объявила об изменении стилистической и смысловой концепции бренда», — указали в компании.

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Первая обновленная точка открылась в четверг, 14 сентября, под вывеской restore: на Неглинной улице в Москве.

В компании указали, что изменения затронули логотип, оформление витрин и способ выкладки товаров. Сеть перешла из монобрендового формата в мультибрендовый. В restore: представили товары разных производителей.

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о возможном запрете продажи техники Apple в России. До этого в СМИ появились сообщения, что «Главный радиочастотный центр» закупит 24 устройства Apple для проверки их на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций.