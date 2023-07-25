25 июля 2023, 04:45
Российская пшеница подорожала вслед за мировым ростом цен
«Коммерсант»: стоимость российской пшеницы растет, экспорт может оказаться рекордным
Стоимость российской пшеницы продолжает расти, на прошлой неделе цена выросла с 230 долларов за тонну до 240 долларов. В дальнейшем стоимость может увеличиться до 250-260 долларов за тонну, сообщил «Коммерсант».
Издание отметило, что в нынешнем сезоне экспорт российской пшеницы может установить новый рекорд. Этому способствует ожидаемое сокращение поставок на мировой рынок украинской и австралийской пшеницы.
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Мировые котировки реагируют на атаки БПЛА на дунайские порты Рени и Измаил, что привело к повреждению нескольких зерновых складов. Эксперты считают, что атаки на Дунай окажут более серьезное влияние на рынок, чем поврежденные терминалы в Одессе. На прошлой неделе цены на пшеницу выросли на фоне информации о выходе России из зерновой сделки.
Экспорт российских сельхозтоваров сохранился без содействия со стороны ООН. Россия вышла на новые рынки не благодаря, а вопреки зерновой сделке. На место ушедших стран-покупателей пришли новые, которые согласились решить проблемы с оплатой и логистикой.
Россия
зерновая сделка
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