Общество 25 июля 2023, 04:45 Российская пшеница подорожала вслед за мировым ростом цен «Коммерсант»: стоимость российской пшеницы растет, экспорт может оказаться рекордным Pixabay

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Стоимость российской пшеницы продолжает расти, на прошлой неделе цена выросла с 230 долларов за тонну до 240 долларов. В дальнейшем стоимость может увеличиться до 250-260 долларов за тонну, сообщил «Коммерсант».

Издание отметило, что в нынешнем сезоне экспорт российской пшеницы может установить новый рекорд. Этому способствует ожидаемое сокращение поставок на мировой рынок украинской и австралийской пшеницы.

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Мировые котировки реагируют на атаки БПЛА на дунайские порты Рени и Измаил, что привело к повреждению нескольких зерновых складов. Эксперты считают, что атаки на Дунай окажут более серьезное влияние на рынок, чем поврежденные терминалы в Одессе. На прошлой неделе цены на пшеницу выросли на фоне информации о выходе России из зерновой сделки.

Экспорт российских сельхозтоваров сохранился без содействия со стороны ООН. Россия вышла на новые рынки не благодаря, а вопреки зерновой сделке. На место ушедших стран-покупателей пришли новые, которые согласились решить проблемы с оплатой и логистикой.