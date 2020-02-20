Российская пенсионерка предпочла подмосковное Одинцово Израилю

Огороженный глухим забором небольшой дом синего цвета оказался прямо во дворе новостройки. Согласно проекту застройщика, на его месте должна быть детская площадка. Такое соседство разделило местных жителей. Одна часть жалуется, что частный дом занимает много парковочных мест и портит вид из окна. Другая — относится к владелице участка с пониманием.

Из репортажа телеканала «Россия 1» стало известно, что уже на начальном этапе строительства ЖК застройщик, а после и сами жильцы, пытались уговорить пенсионерку переехать в другое место. Ей предлагали на выбор квартиру в ЖК «Одинбург», денежную компенсацию в размере 10-20 миллионов рублей, и даже недвижимость в Израиле, рассказали местные жители. Но женщина отказалась от всех предложенных вариантов и осталась в своем доме.

Жильцы новостройки рассказали, что у застройщика AFI Developement с самого начала было разрешение на строительство с обязательствами выкупа участка. Переговоры вопрос не решили «из-за неконструктивной позиции собственника земельного участка», рассказал представитель компании.

По словам дочери пенсионерки, ее мать не раз повторяла, что деньги не нужны. Ей нужен равноценный участок в радиусе одного километра, который она уже подобрала. Она также рассказала, что дом им пришлось покинуть, потому что некоторые жильцы новостройки угрожали, что сожгут его вместе с участком. Когда хозяева вернулись, они обнаружили следы взлома, а многие вещи были раскиданы и сломаны.

После налета переговоры о продаже участка прекратились, отмечают хозяева. Застройщик не выходит на связь с 2016 года. Участок просто исключили из территории ЖК, но проблема осталась. По мнению жильцов новостройки, сначала застройщику нужно было решить вопрос с владельцами частного домика, и только после этого начинать строительство.

Правоохранители и чиновники от ситуации отстранились, так как со стороны владельца дачи не видят никаких правонарушений.