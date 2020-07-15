Российская молодежь может «повзрослеть» до 35 лет

Сейчас для государства молодежью считаются люди от 14 до 30 лет. Один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, пояснил, что в законопроекте будут закреплены понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика».

«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории „молодежь“, — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — пояснил Варфоломеев на заседании профильного подкомитета. В законопроекте точно описано, какие семьи можно будет считать молодыми.

«Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — отметил сенатор. Законопроект разработан рабочей группой из сенаторов и депутатов в соответствии с обновленной Конституцией РФ. Документ еще не внесли в Госдуму.

Если закон будет принят, то 13 миллионов человек станут для государства молодежью. Об этом ТАСС рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Он пояснил, что, благодаря сдвигу границы возраста для молодежи, больше людей смогут принимать участие в специальных форумах и конкурсах.

Ранее поступало предложение внести в Трудовой кодекс понятие «молодой специалист». Это обеспечило бы стажеров и начинающих работников правами и льготами в рамках кодекса.