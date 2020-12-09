Российская модель уронила в ванну смартфон и погибла
Модель из Архангельска прихватила с собой в ванну смартфон, чтобы сделать селфи. Она уронила гаджет в воду, и ее убило током. Об этом сайту kp.ru рассказала соседка девушки по квартире.
«Да, она погибла, когда телефон упал в воду, а она принимала ванну», — рассказала сайту соседка, которая и обнаружила тело 24-летней модели, когда вернулась домой.
Родственники погибшей сообщили, что ее мать сейчас в разбитом состоянии. Новость о смерти девушки стала настоящим шоком для ее семьи. Следователи начали проверять обстоятельства инцидента. Падение смартфона в ванну — это основная версия гибели девушки.
Как пишет kp.ru, модель постоянно фотографировала себя, поэтому не выпускала смартфон из рук. Она работала продавцом-консультантом в салоне одежды и таким образом рекламировала товар. Она несколько раз в день выкладывала свои фото в Сеть.