Российская модель уронила в ванну смартфон и погибла

«Да, она погибла, когда телефон упал в воду, а она принимала ванну», — рассказала сайту соседка, которая и обнаружила тело 24-летней модели, когда вернулась домой.

Родственники погибшей сообщили, что ее мать сейчас в разбитом состоянии. Новость о смерти девушки стала настоящим шоком для ее семьи. Следователи начали проверять обстоятельства инцидента. Падение смартфона в ванну — это основная версия гибели девушки.

Как пишет kp.ru, модель постоянно фотографировала себя, поэтому не выпускала смартфон из рук. Она работала продавцом-консультантом в салоне одежды и таким образом рекламировала товар. Она несколько раз в день выкладывала свои фото в Сеть.