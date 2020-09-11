Российская модель попала на обложку австралийского «Playboy»

Внешность девушки, признанной в 2018 году самой красивой моделью нашей страны, поразила не только поклонников у нее на родине, но и позволила ей обзавестись огромным количеством зарубежных фанатов.

«Одной красоты недостаточно. Мало кому в моделинге будет интересен внутренний мир модели, но коммуникации происходят постоянно. Умение себя правильно подать, знание языков, чувство стиля, обширный кругозор — никогда не будут лишними», — написал журнал Marie Claire.