Российская контрразведка отметила 100-летний юбилей

Контрразведывательные подразделения в составе органов безопасности России отметили 100-летие со дня своего образования. Сейчас контрразведка является основным, системообразующим элементом ФСБ.

Коллегия Государственного политического управления при НКВД РСФСР (ГПУ) начала свою работу 6 мая 1922 года. Она приняла решение сформировать централизованное подразделение контрразведки — Контрразведывательный отдел (КРО) в составе Секретно-оперативного управления (СОУ) ГПУ.

Первым начальником КРО стал Артур Артузов (Фраучи), с именем которого связаны разработка и проведение признанных классикой контрразведывательного искусства операций «Трест» и «Синдикат-2».

Контрразведывательные подразделения неоднократно реорганизовывали. Например, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР появился в июле 1934 года. Он образовался на базе Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) КРО.

В Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД вошли оперативно-чекистские подразделения бывшего ОГПУ, в том числе — Особый отдел. В его задачи входили борьба со шпионажем и наблюдение за иностранными посольствами, консульствами и их связями.

Особый отдел расформировали в 1936 году. После чего в составе ГУГБ НКВД СССР создали самостоятельный Контрразведывательный отдел. Из соображений безопасности подразделениям ГУГБ присваивали номерные обозначения. У КРО было условное наименование «3-й отдел ГУГБ НКВД СССР». Статус контрразведки существенно вырос в 1946 году после десятилетия преобразований.

В марте 1954 года появился Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР. В нем снова стали использовать номерные обозначения для подразделений разведки и контрразведки. Так было вплоть до разделения КГБ СССР в декабре 1991 года на несколько самостоятельных ведомств.

В постсоветской России реформирование головного контрразведывательного подразделения продолжили. Контрразведку пытались организовать «в чистом виде» в форме Федеральной службы контрразведки РФ. В ее состав при создании в декабре 1993 года не включили ни следственные, ни пограничные органы, ни подразделения специального назначения.

Все многочисленные реорганизации контрразведывательных подразделений проводились не ради изменения их названий. За вековую историю отечественная контрразведка, постоянно эволюционируя и совершенствуя формы и методы оперативной работы, превратилась в мощный инструмент эффективного противодействия шпионской и иной подрывной деятельности спецслужб и антироссийских центров иностранных государств.

В настоящее время контрразведка является основным, системообразующим элементом Федеральной службы безопасности РФ. Ее задачи объединили все подразделения и органы безопасности.

Одним из-подтверждений ее эффективной деятельности стало задержание уроженца Харькова А. Рудася, имевшего двойное гражданство Украины и Польши. Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области установили, что мужчину завербовали агентом СБУ. С украинским ведомством он сотрудничал под псевдонимом Малыш.

Рудася заподозрили в шпионаже. По заданию СБУ он собирал и передавал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые выступали против действующего киевского режима. В сотрудничестве с Украиной он признался.

Аббревиатура КРО пережила столетие и является в среде сотрудников и ветеранов ФСБ России узнаваемым символом надежности, профессионализма, глубокого осмысления оперативной обстановки, быстрой реакции на ее изменения, комбинаторного мышления, беззаветной преданности своему долгу, порядочности и честности.

Сегодня, как и много лет назад, контрразведка решает сложнейшие задачи по сковыванию усилий «коллективного Запада», направленных на нанесение ущерба безопасности нашей страны в военной, политической и экономической сферах.

При организации подразделений КРО использовали основные формы и методы оперативно-разыскной деятельности, разработанные органами безопасности царской России. Накопленный опыт борьбы с иностранными разведками взяли на вооружение при организации подразделений КРО, а затем — существенно доработали и усовершенствовали с учетом развития оперативной обстановки.