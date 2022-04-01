Российская компания выпустит домики для животных в виде McDonald’s

Российская компания Perseiline выпустит в продажу домики для домашних животных в виде зданий McDonald's и других ушедших из России брендов. Об этом сообщило издание Daily Moscow.

Домик для домашних собак и кошек под названием McPethouse станет первым в линейке. Вслед за ним владельцы питомцев смогут приобрести и другие аналогичные товары.

«У нас уже есть идеи следующих проектов. Следующими в этой серии выйдут СтарБудка и АдиДом. Учитывая, что из-за западных санкций также пострадали и домашние животные, это самое малое, что мы можем для них сделать», — заявил основатель компании Perseiline Александр Буров.

McDonald’s, как и многие другие бренды закрылся в России — навсегда или нет, пока неясно. Однако в последний день работы ресторанов россияне выстраивались в очереди перед ними, чтобы поесть бургеров и картошки в последний раз.