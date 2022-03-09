Российская компания предъявила права на товарный знак Tesla

Помощник председателя российского Суда по интеллектуальным правам Екатерина Ульянова обсудила с «Ридусом» иск, который подала российская компания «Земельный капитал» к корпорации Илона Маска Tesla.

В минувшую субботу иск поступил в Суд по интеллектуальным правам. Компания предъявила права на товарный знак Tesla.

По словам Ульяновой, дело пока не принято к производству, и суд может его отклонить. Она уточнила, что «Земельный капитал» составил претензию в феврале нынешнего года.

«С учетом выходных и праздничных дней суд должен принять решение до 14 марта — дать ему ход, оставить без движения или вернуть», — уточнила собеседница издания.