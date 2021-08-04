Компания Xsollа начала увольнять сотрудников после анализа их активности в Сети

В Сеть утек скриншот письма основателя сервиса приема платежей в онлайн-играх Xsolla Александра Агапитова, в котором он сообщает сотруднику об увольнении из-за малой продуктивности и низкой вовлеченности в работу компании. Пользователи сообщили, что на улице оказались уже 150 человек, однако официального подтверждения этой информации нет.

«Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю: „Иксолла“ не для вас. Так что все, что ни делается, — все к лучшему», — написал Агапитов.

Источник фото: скриншот

Основатель Xsolla обещает уволенному сотруднику помощь в поиске новой работы, где «платить будут больше, а трудиться придется меньше».

В июле стало известно, что в Театре имени Ермоловой перед летним отпуском уволили треть труппы — более 20 человек. Актеры пожаловались, что им понизили квалификацию и годами не давали выходить на сцену. Пресс-секретарь худрука театра Олега Меньшикова сообщил «360», что руководству пришлось пересмотреть рабочие процессы и принять сложное кадровое решение.