Общество 20 июня 2023, 17:47 Российская компания купила права на новый фильм Миядзаки Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году РИА «Новости»

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Права на новый анимационный фильм известного режиссера Хаяо Миядзаки приобрела отечественная компания «Русский репортаж». Информацию об этом распространили в пресс-службе организации.

Рабочее название картинки — «How do you live?» (в переводе с английского — как поживаете?). Миядзаки начал работу над лентой еще в 2016 году. В аннотации указано, что для японской студии Ghibli он стал самым крупный проектом.

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Для 82-летнего Миядзаки эта работа станет последней в карьере. Детали сюжета пока что неизвестны. Дату премьеры в Росси объявят позже.

Миядзаки широко известен публике мультфильмами «Ветер крепчает», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Унесенный призраками» и многими другими произведениями.

Ранее стало известно, что картина «Переводчик» Гая Ричи возглавила прокат в России и странам СНГ по сборам, собрав более 50 миллионов рублей за минувшие выходные.

На втором месте боевик «Трансформеры: Восхождение звероботов», который заработал 41,5 миллиона рублей. Тройку замкнул отечественный фильм «Вызов», собравший в кинотеатрах 29,9 миллиона рублей.