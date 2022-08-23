Российская киносеть оспорит в суде запрет на показ фильмов в формате IМАX

Канадская компания IМАХ может встретиться в суде с представителями «Синема парк» и «Формула кино», если не снимет запрет на показ российских фильмов на своем оборудовании. Об этом рассказал гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин в беседе с «360».

«Удастся или не удастся [добиться того, что IMAX разрешил показ фильмах на своем оборудовании в России], решит суд. Мы в стадии подготовки [документов]», — заявил он.

Васянин объяснил, что дело дойдет до суда, если компания не одумается до конца года. Представитель объединенной киносети подчеркнул, что существует действующий контракт, по которому компания IMAX обязана работать.

«Она поставила нам оборудование, соответственно, мы должны на нем показывать фильмы. Если у них есть проблемы с зарубежными правообладателями, то у них нет никаких проблем с российскими правообладателями, которые также делали фильмы в формате IMAX», — отметил он.

В частности, речь идет о фильмах «Огонь», «Сталинград», последний из трилогии фильм «Последний богатырь».

«Я не вижу здесь никаких препятствий для продолжения работы», — резюмировал Васянин.

По его словам, кроме IMAX есть и другие технологии для показа фильмов в хорошем качестве.

«Есть IМАX, которая наиболее раскрученная. Если мы говорим, можно ли добиться такого же качества показа [на другом оборудовании], — да, можно», — сказал собеседник «360».

Ранее Васянин заявил, что компания IМАХ после ухода из России запретила кинотеатрам использовать ее формат для показа даже российских фильмов.