Российская киносеть откроет магазины с комиксами Marvel и DC

«Джокер» стал королем. Почему успех кинокомикса на фестивале в Венеции — только начало Подробнее

В рамках эксперимента первую точку открыли еще в сентябре 2018 года в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Партнером по проекту стал интернет-магазин Not Stuff Toys.

Как рассказал основатель интернет-магазина Михаил Рыбалко, продукция особенно интересна будет фанатам блокбастеров из вселенных Marvel и DC Comics. По словам Зиняковой, супергерои и комиксы становятся в России все более популярными. Больше всего покупатели интересуются Человеком-пауком, Таносом, Железным человеком, заявил Рыбалко.

DC Comics издает продукцию с такими известными персонажами, как Бэтмен, Супермен, Аквамен и другими.

Компания Marvel Сomics выпустила комиксы «Фантастическая четверка», «Люди Икс», «Стражи Галактики», «Тор», «Человек-паук», «Росомаха», «Халк», «Дэдпул» и многие другие.