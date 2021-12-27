Российская кинологическая федерация перечислила опасности для собак в Новый год

Российской кинологической федерации рассказали об опасностях для собак в новогоднюю ночь. Об этом сообщила газета «Известия».

Руководитель федерации Владимир Голубев призвал не забывать о безопасности своих питомцев. В первую очередь он посоветовал не выводить собак гулять ночью. Животные часто пугаются взрывов петард и могут повести себя не предсказуемо. Именно в Новый год происходит больше всего побегов.

Также следует следить за собакой, чтобы она не съела ничего лишнего со стола. Жирная, жареная, острая еда или сладости опасны для ЖКТ животного.

Также лучше отказаться от мишуры, гирлянд и стклянных игрушек, так как собака может получить удар током или пораниться.

Ученым из Венгрии удалось выяснить, почему собаки наклоняют голову набок, когда хозяин с ним разговаривает. Как оказалось, это милая привычка собак указывает на то, что они внимательно слушают хозяин.

В эксперименте приняли участие около 40 собак. Владельцы учили своих питомцев названиям новых игрушек. В частности, ученые проанализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили питомцев принести определенную игрушку.