Российская кинокомпания заканчивает съемки фильма про Максима Шугалея

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал про фильм о социологе Максиме Шугалее, который вместе с Самером Суэйфаном оказался в плену у террористов в Ливии.

Киноленту можно будет посмотреть в апреле 2020 года. Создатели фильма передали всю атмосферу пребывания российских социологов в Ливии, историю их поездки, начиная от официального приглашения и заканчивая пытками в местной тюрьме — все это основано на реальных событиях. Главной задачей россиян было проведение исследований. Однако в процессе работы ученые столкнулись с опасной информацией, которая не могла стать публичной.

В связи с этим настоящим Шугалею и Суэйфану, которые с прошлого года незаконно удерживаются в ливийской тюрьме, до сих пор не предъявили официальных обвинений.

Александр Малькевич поделился некоторыми деталями. К примеру, съемки проходили не в России, а главную роль сыграл актер Кирилл Полухин. Причем фильм «Шугалей» — это не проект ФЗНЦ. Фонд высказал лишь идею, которой заинтересовалась российская кинокомпания. Для съемок были переданы все необходимые сведения по деятельности группы социологов в Ливии.

На данный момент вопрос с освобождением россиян из ливийской тюрьмы не может быть решен на дипломатическом уровне. Единственную надежду быть услышанными в ФЗНЦ возлагают на пикеты и фильм.

Как рассказал Малькевич, он до сих пор пересекается с людьми, которые спрашивают про встречу российских социологов с адвокатами. Такие люди думают, что Ливия — это цивилизованная страна. Однако на самом деле там процветает терроризм на госуровне. Несмотря на это, все должны понимать, что никто про ситуацию с незаконным задержанием российских социологов не забыл. И чем раньше они отпустят Шугалея и Суэйфана на Родину, тем меньше потом будут иметь проблем.

Кроме того, что у ливийского посольства в Москве проходят пикеты в поддержку задержанных россиян, и уже совсем скоро выйдет художественный фильм, также завершается работа над материалами Шугалея. Это записи из дневника и очерки, которые превратятся в единую книгу «Социальные лифты для ИГИЛ» (запрещенная в РФ террористическая организация).