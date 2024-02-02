Общество 02 февраля 2024, 13:55 Российская гильдия риелторов: падение цен на жилье весной в России может составить около 10%

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Эксперт рынка недвижимости и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» допустил падение цен на жилье в России с приходом весны на 10%.

Эксперт пояснил, что из-за дефицита спроса на вторичное жилье наблюдается громадный дефицит предложения. Цены могут упасть, если Центробанк не будет снижать размер ключевой ставки до лета.

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«Чтобы рынок быстрее наполнялся спросом, ключевая ставка должна долго держаться на таком уровне», — отметил Барсуков.

Он добавил, что квартиры в новых домах вряд ли упадут в цене. Продавцам невыгодно еще больше понижать спрос.