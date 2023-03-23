Общество 23 марта 2023, 11:36 «Российская газета» и Медиакорпорация Китая заключили меморандум о сотрудничестве Фото: Сергей Михеев, «Российская газета».

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Генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн посетил редакцию «Российской газеты» («РГ»). Издания подписали меморандум о сотрудничестве.

Хайсюн отметил, что отношения между Медиакорпорацией и «Российской газетой» имеют давнюю историю, они совершенно особенные. Российское издание в начале пандемии сделало специальную полосу в знак поддержки пострадавших от коронавируса жителей Ухани.

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«Мы это хорошо помним, этот номер хранится в архиве Компартии Китая», — заявил Хайсюн.

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По его словам, эта полоса в «Российской газете» — теперь один из наиболее важных экспонатов на китайской выставке. Медиаменджер выразил надежду, что взаимодействие между двумя крупнейшими СМИ КНР и России будет продолжаться и впредь. Хайсюн считает, что никакая сила не сможет навредить такому крепкому сотрудничеству.

«Когда задует восточный ветер, пусть всегда будут хорошие новости», — вспомнил он китайское изречение.

Он добавил, что визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию и был тем самым восточным ветром. Руководители двух СМИ подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь журналисты Китая и РФ будут совместно производить контент, обмениваться им, а также сотрудничать в области инновационных исследований и разработок в сфере медиатехнологий.