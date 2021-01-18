Российская фигуристка Сотскова разошлась с мужем вскоре после свадьбы

Фигуристка Мария Сотскова разводится со своим мужем — музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Их семья просуществовала всего несколько месяцев.

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю! К сожалению, в жизни действительно происходит все не просто так, банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. <…> Я убежден был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе, раз мы семья. Но мы разошлись, и поэтому разводимся», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Омельчука в Instagram. Продюсер уже удалил этот пост.

Он отметил, что они оба совершали недопустимые ошибки и так быть не должно.

О свадьбе 20-летней участницы Олимпиады-2018 и Омельчука стало известно прошлой осенью, спустя два месяца после новости о том, что Сотскова уходит из спорта.

Закончить карьеру она решила еще в конце 2019 года, однако официального уведомления в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не направила. В сентябре 2020 года Сотскову дисквалифицировали на 10 лет — это рекорд в фигурном катании — из-за поддельной справки и анализа, который выявил запрещенное вещество.