Российская фабрика сравнила обивку диванов с цветом кожи разных рас

Российская мебельная фабрика Home Collection выпустила неоднозначную рекламу. В ней цвета обивки диванов сравнили с цветом кожи людей разных рас. Из соцсетей пост уже удалили, но возмутиться пользователи успели.

Ведущий бренд-менеджер компании Василиса Карпухина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пообещала, что с сотрудниками фабрики проведут разъяснительную работу. Автора снимка, использованного в рекламной публикации, она назвать не смогла. Впервые он был опубликован в 2018 году.

Коллаж опубликовали в группе Home Collection во «ВКонтакте» в конце января. На нем были изображены модели с разным цветом кожи, а рядом — подборка из диванных обивок схожих цветов.

Источник фото: «ВКонтакте»

В подписи к снимку авторы поста заявили, что «каждый цвет кожи является самодостаточным и уникальным». Они предложили «натуральные колористические решения» с сочетанием нескольких цветов кож.

На публикацию обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», после чего в комментариях и появилась критика от недовольных пользователей. Сейчас поста уже нет.