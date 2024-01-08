Общество 08 января 2024, 23:56 Российская экономика удержалась на плаву вопреки многочисленным санкциям Nouvelle Tribune: санкции не ограничили рост продаж российских ноу-хау Unsplash

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Экономика России смогла удержаться на плаву, несмотря на многочисленные санкции. О неэффективности западных ограничений заявила газета La Nouvelle Tribune.

Авторы материала отметили, что РФ осталась эталоном в технологическом секторе.

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«Даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — подчеркнули журналисты.

Особенно высоко отечественные разработки ценятся в Африке и Южной Америке. Российское правительство неоднократно подчеркивало, что попытки изолировать страну в экономическом плане провалились, а введенные санкции оказались неэффективными.

Ослабить антироссийские санкции сможет план G20 по ускорению международных платежей, заявили ранее западные журналисты. Проект «Большой двадцатки» не включает в себя блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.