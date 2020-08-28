Российская экономика не даст стране запустить воздушные маршрутки

Появление воздушных такси возможно при другой модели экономики. В России вряд ли они появятся, уверен эксперт Сергей Крутоусов, который поделился своим мнением с «360».

«Разговоры снова вернулись к воздушному такси. Но у нас нет никаких предпосылок для этого. О них будут говорить, лишь как о проектах. Конечно, есть некоторые энтузиасты, которые готовы взять за это, но все равно, я сомневаюсь, что реализуют. Это же не на коленке надо делать», — заявил эксперт авиационной деятельности и промышленности Сергей Крутоусов.

Сейчас в рамках существующей структуры, имеющей отношение к авиационной деятельности, реализовать систему воздушных такси практически невозможно.

«Как самодостаточный бизнес, это неосуществимо. Может, лишь Москва готова позволить себе что-то подобное под VIP-услуги точечно, но не системно. В Минтрансе было очень много разговоров на эту тему и ничем они не кончились. Такие нововведения требуют чуть-чуть другой модели экономики. Та модель, которая у нас, не позволит это сделать», — резюмировал Сергей Крутоусов.

Ранее стало известно, что Минтранс может разрешить легким самолетам перевозить грузы и людей. Это улучшит товарные перевозки.