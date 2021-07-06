Российская делегация в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене

Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста против включения в повестку резолюций с оценками действий России и Белоруссии .Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава делегации, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По его словам, в повестку включили антироссийское заявление, авторами которого стали члены делегации из Украины. Таким образом, резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. В противном случае, все заседание, по его мнению, превращается, в суд нескольких стран над двумя государства, во время которого выносятся политизированные решения.

Толстой подчеркнул, что Россия хочет диалога, а такой вариант для нее неприемлем.

«Любое заявление, принятое с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем восприниматься и даже обсуждаться не будет», — отметил он.

Толстой указал, что это уже не первый подобный прецедент. В прошлый раз грубое нарушение регламента допустил бывший глава Ассамблеи Георгий Церетели, заявив, что «получает голоса по WhatsApp». Тогда российская делегация тоже покинула зал заседаний.

«В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом», — добавил вице-спикер Госдумы.

По словам Толстого, единственное, о чем он жалеет, что хлопнул дверью, выходя из зала.