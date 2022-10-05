Российская чиновница заявила, что «шваркнет снарядом» добровольца за его рассказ о жизни солдат | 360°

Общество 05 октября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Российская чиновница заявила, что «шваркнет снарядом» добровольца за его рассказ о жизни солдат Начальница отдела культуры Кулебак заявила, что «шваркнет снарядом» местного военного

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Руководитель отдела культуры администрации города Кулебаки в Нижегородской области Светлана Новикова угрожала российскому военнослужащему, отправившемуся добровольцем в рамках СВО. который поехал участвовать добровольцем в специальной военной операции. Она пообещала «шваркнуть снарядом» военного.

Доброволец Александр Лащенкин, который отправился в зону спецоперации, заметил нарушения в условиях содержания солдат. Он выкладывал в Сеть фото и видео. Также в публикациях он говорил, что военным приходиться спать в холодном автобусе и самим доставать себе еду. Кроме того, он попросил финансовой помощи у своих подписчиков.

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Его сообщения вызвали бурную реакцию у Светланы Новиковой и местного депутата от партии ЛДПР Артема Веснина. Чиновница написала солдату в личных сообщениях, что его ждет «трибунал за нарушение воинского устава», а также пообещала «шваркнуть снарядом» за опубликованные сведения.

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«Еще раз увижу в сети фото, буду действовать более жестко», — пригрозила Веснина.

Известно, что Лащенкин переслал сообщения Новиковой нижегородской правозащитной группе.

Депутат Веснин, в свою очередь, заявил солдату, что тот опозорил себя «как девка малолетняя, пиарясь и собирая деньги себе на карту». Парламентарий назвал мужчину «маленьким забитым детдомовским мальчиком».

Мэр города Валерий Юрасов не остался в стороне от скандала. Он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в связи с высказываниями местной чиновницы пройдет служебная проверка.

«Но в любом случае, общение в подобном тоне со стороны представителя администрации недопустимо», — подчеркнул он.

Ранее власти Омской области пообещали, что найдут деньги на выплаты мобилизованными, несмотря на дефицит бюджета.

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