Российская «черная пятница» в 2021 году установила рекорд за 5 лет

Традиционная распродажа «черная пятница» в этом году побила пятилетний рекорд. Об этом «Газете.ru» сообщили в компании ЮKassa.

Количество онлайн-платежей в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 66%, а оборот вырос на 73%. Эта распродажа стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за пять лет.

Наибольшим спросом у россиян в «черную пятницу» пользовалась одежда, электроника, товары для дома, ювелирные украшения и цифровые товары.