Общество 04 марта 2023, 19:15 Российская аудитория Instagram за год сократилась в 5 раз Mediascope: аудитория Instagram в России за минувший год сократилась в пять раз Unsplash

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В феврале средний охват в социальной сети Instagram* за сутки упал в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании в сфере мониторинга СМИ, медиа и рекламы Mediascope.

В среднем раз в день в феврале 2023 года в соцсеть заходили 6% российской аудитории старше 12 лет. Россияне также перестали уделять внимание Facebook**. За год аудитория социальной сети сократилась в 3,5 раза — с 7 до 2%.

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А вот пользователей «ВКонтакте» стало больше. Число юзеров выросло в 1,15 раза — до 44%. Соцсеть «Одноклассники» тоже стала популярнее — в 1,12 раза. Лидером по росту аудитории оказался Telegram. Среднесуточный охват мессенджера вырос почти в 1,8 раза — с 23 до 41%. Стабильным остался видеохостинг Tiktok — 27%.

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* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.

** Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.