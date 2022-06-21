Российская аудитория Instagram сократилась в 5 раз

Доля пользователей Instagram* среди россиян к июню сократилась более чем в пять раз. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Текущие показатели сравнивали с уровнем февраля. Снижению популярности американских соцсетей способствует наличие качественных отечественных аналогов. Так, трафик «ВКонтакте» вырос более чем на треть. Как пояснил представитель Роскомнадзора, трафик российской соцсети составил больше 10% трафика операторов мобильной связи «большой четверки».

Кроме того, популярность западных площадок падает на фоне блокировок VPN-сервисов. Как отметили в Роскомнадзоре, ведомство блокирует наиболее опасные из таких сервисов, как ненадежные ресурсы, которые продают персональные данные пользователей третьим лицам.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировка VPN-сервисов помогает снижению числа краж персональных данных и денежных средств пользователей, а также других киберпреступлений. На сегодня уже заблокировали свыше 30 сервисов VPN.

В Роскомнадзоре в начале июня объявили, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования начал блокировку VPN-сервисов. В России ограничат работу тех сервисов, которые нарушают законодательство.

* Instagram — принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.