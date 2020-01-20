Российская актриса умерла в 26 лет

Педагог-хореограф и солистка пензенского театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина умерла в ночь на 16 января. Девушке было всего 26 лет, а причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Сегодня ночью не стало нашего солнышка. Вчера Мариночке Рузавиной <...> исполнилось 26! Нет слов передать шок! Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем», — написал в Instagram художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков.

Молодая актриса скончалась 16 января, а через два дня ее проводили в последний путь и похоронили в Пензе.

Последний пост Рузавиной в Instagram был опубликован 4 января. Подписчики и пользователи оставляют под фотографиями девушки свои соболезнования и делятся воспоминаниями.

«Наша Марина Александровна… покойтесь с миром…мы всегда будем вас помнить», — написала одна из подписчиц.

«Пусть земля Вам будет пухом, молодая, красивая, талантливая! как жаль», — отметила другая пользовательница.