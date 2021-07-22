Россиянок предупредили о токсичном веществе в белье

Эксперты Роскачества обнаружили токсичное вещество стирол в женском белье при проверке 20 российских и зарубежных брендов. Среди них, в частности, были Incanto, Intimissimi, Women’secret, Victoria’s Secret, Oysho, Tezenis, Triumph, H&M, Uniqlo, «Дефиле», рассказали в пресс-службе организации.

Оказалось, что в трусах Incanto, которые производят в Китае, содержание стирола выше нормы почти в 10 раз. Он может вызывает раздражение на коже и аллергическую реакцию.

«Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах», — подчеркнули в Роскачестве.

При этом закупочная стоимость этого опасного изделия составила 850 рублей.

Низкие показатели по способности поглощать и удерживать влагу показало нижнее белье Kiabi, Dесео и Innamore, Women’secret из Мьянмы, вьетнамское Oysho, уже упомянутое выше китайское Incanto, Tezenis (Шри-Ланка) и белорусское Milavitsa, и российская «Дикая орхидея».

В Роскачестве отметили, что использование негигроскопичного материала является серьезным нарушением норм российского законодательства, так как такое белье может вызывать опрелости и грибковые заболевания. Помимо этого, в ряде случаях у производителей были сертификаты, которые им выдали уже ликвидированные органы по сертификации.

Никаких претензий у специалистов не вызвали трусы российского производства брендов «Дефиле», Palmetta и Comazo, китайского Uniqlo, вьетнамского Triumph, H&M из Бангладеш, Intimissimi. С бельем Calvin Klein и Victoria’s Secret, произведенным на Шри-Ланке, тоже не возникло никаких вопросов.