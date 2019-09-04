Россиянок научили понимать намерения мужчин

Россиянкам дали совет, как удержать партнера в условиях дефицита мужчин Подробнее

Психолог объяснил, что существуют разные виды симпатии. Проще всего отличить сексуальную. Как правило, мужчина смотрит в глаза, пытается дотронуться до тела, бросает взгляды на сексуальные части тела, приглашает на чашечку кофе и делает двусмысленные намеки.

Однако существует более интересная симпатия — как к личности. Рассчитывать на то, что вы понравитесь человеку как личность сразу, не стоит. В первую очередь мужчин привлекает сексуальный образ женщины. Если его привлечет сексуальная сторона девушки, у нее появится время, чтобы раскрыться.

Отношения начинаются, если женщина нравится мужчине как личность. Мужчина начинает за ней ухаживать, делать подарки и проявлять знаки внимания. Он начинает слушать ее. Это в корне отличается от сексуальной заинтересованности, когда мужчина пытается хвастаться и рекламировать себя как самца.

Женщинам стоит обратить особое внимание на темы разговоров. Если у мужчины есть симпатия к личности, во время беседы он поднимает философские темы, обсуждает историю, фильмы, жизнь, родных. При сексуальном влечении все сводится к обсуждению секса. Ему не терпится скорее приступить к сексуальному контакту. Не стоит осуждать противоположный пол за это, это характерно для каждого мужчины. Просто воспитанные постараются выдержать приличную паузу.