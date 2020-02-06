Россиянку вынудили на руках занести сына-инвалида в самолет

В Магнитогорске женщине пришлось лично занести в самолет своего ребенка-инвалида. В аэропорту ей не предоставили ступенькоход, поэтому ей пришлось взять подростка на руки и занести на борт.

Службам аэропорта заранее было известно, что один из пассажиров — инвалид, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажирка предупреждала, что ей нужны кресло-коляска и «услуги по обеспечению посадки на воздушное судно и высадки из него».

Регистрацию женщина прошла без очереди, багаж сдала тоже, но потом начались сложности. Оказалось, подъемного устройства — ступенькохода — нет. Россиянка взяла 12-летнего подростка и втащила его в самолет на руках.

Директора аэропорта уже предупредили, что против него возбудили административное дело. Старшего агента службы наземного обслуживания уличили в «непредоставлении потребителю льгот и преимуществ, установленных законом». Он встретил пассажиров у входа в аэровокзал, помог с регистрацией и багажом, но до самолета провожать не стал.