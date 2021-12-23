Россиянку с двумя детьми вынудили жить с убийцей ее матери

Жительница Кемерова, воспитывающая двух детей, вынуждена жить с мужчиной, который убил ее мать. По ее словам, она много лет просила расселить квартиру, но эти просьбы проигнорировали.

Кемеровчанка пояснила, что ее мать в 90-е жила с мужчиной по имени Александр. Он зарегистрировал сожительницу и двух ее дочерей в квартире, которую ему предоставило государство. Из-за того, что мужчина пил, женщина с детьми сбежала от него, впоследствии Александр расправился с ней, написала Lenta.ru.

Он был приговорен к тюремному сроку, а дети убитой женщины остались жить в этой квартире. Власти города закрепили за ними жилье. После освобождения Александр вернулся в этот дом. Его заселению ни сама кемеровчанка, ни ее сестра не смогли помешать, хотя они просили расселить их.

По словам женщины, сейчас она сама воспитывает двоих детей, но это не помешало суду в этом году встать на сторону убийцы ее матери и выселить ее с детьми из квартиры.

«Я считаю, что все это ненормально. Как можно оставить детей без крыши над головой? <…> Получилось, что в свое время нам с сестрой отказали в положенном жилье, заявив, что есть вот эта квартира, <…> а теперь те же чиновники решили, что эта квартира все же не наша», — возмутилась женщина.

Она уточнила, что пока все еще живет на прежнем месте, уходить ей некуда.