Россиянку с COVID-19 обвинили в заражении соседа через вентиляцию
Запись разговора Дарьи и главного санитарного врача Владимира Вачаева попала в распоряжение «360».
Женщина сообщила Вачаеву, что ждет постановления суда о принудительной госпитализации. На это ей ответили, что документ присылать не будут.
«Нет, я своих сотрудников не буду риску заражения подвергать», — заявил главврач.
Он добавил, что исполнительный лист есть у приставов. На это Дарья заметила, что исполнительный лист и решение суда — это разные вещи. «Я не вижу, что суд присудил на самом деле», — объяснила она.
В свою очередь, Вачаев сказал, что не имеет обязанности направлять решение суда, а на вопрос почему, коротко ответил: «Потому что». В итоге Семенова заявила, что такими действиями нарушаются ее права.
«Ваши права человека? А вы понимаете, что я сейчас материалы на уголовное дело направляю в отношении вас, потому что вы заразили еще одного человека по подъезду. Молодой парень — 19 лет. Он сейчас болен, госпитализирован. <…> По системе вентиляции [заразили], потому что вы контактной являетесь», — сообщил главный санитарный врач.
Дарья отметила, что живет вместе с детьми, у которых не нашли коронавирусной инфекции.
«А как-то я парня, не знаю на каком этаже, заразила. Вы о чем говорите, вам самому не смешно?» — сказала врачу женщина.
Радиостанции «Говорит Москва» Семенова рассказала, что сейчас лежит в больнице Новокузнецка. Муж и дети находятся в обсерваторе.
На момент публикации «360» не удалось получить комментарий врача. Отправлены запросы в соответствующие ведомства.