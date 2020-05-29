Россиянку с COVID-19 обвинили в заражении соседа через вентиляцию

Дарья Семенова из Кемеровской области получила положительный тест на COVID-19. После этого суд принял решение о принудительной госпитализации. Во время разговора с врачом женщина узнала, что, оказывается, заразила соседа через вентиляцию.

Запись разговора Дарьи и главного санитарного врача Владимира Вачаева попала в распоряжение «360».

Женщина сообщила Вачаеву, что ждет постановления суда о принудительной госпитализации. На это ей ответили, что документ присылать не будут.

«Нет, я своих сотрудников не буду риску заражения подвергать», — заявил главврач.

Он добавил, что исполнительный лист есть у приставов. На это Дарья заметила, что исполнительный лист и решение суда — это разные вещи. «Я не вижу, что суд присудил на самом деле», — объяснила она.

В свою очередь, Вачаев сказал, что не имеет обязанности направлять решение суда, а на вопрос почему, коротко ответил: «Потому что». В итоге Семенова заявила, что такими действиями нарушаются ее права.

«Ваши права человека? А вы понимаете, что я сейчас материалы на уголовное дело направляю в отношении вас, потому что вы заразили еще одного человека по подъезду. Молодой парень — 19 лет. Он сейчас болен, госпитализирован. <…> По системе вентиляции [заразили], потому что вы контактной являетесь», — сообщил главный санитарный врач.

Дарья отметила, что живет вместе с детьми, у которых не нашли коронавирусной инфекции.

«А как-то я парня, не знаю на каком этаже, заразила. Вы о чем говорите, вам самому не смешно?» — сказала врачу женщина.

Радиостанции «Говорит Москва» Семенова рассказала, что сейчас лежит в больнице Новокузнецка. Муж и дети находятся в обсерваторе.



На момент публикации «360» не удалось получить комментарий врача. Отправлены запросы в соответствующие ведомства.