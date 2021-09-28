Россиянку приговорили к пяти годам колонии за попытку продать дочь

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор жительнице Тюмени, которая захотела продать маленькую дочь в сексуальное рабство через интернет. Ей назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом написал Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции» со ссылкой на пресс-секретаря Тимирязевского районного суда.

«Приговором Тимирязевского районного суда города Москвы от 28.09.2021 Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Обвиняемая в ноябре 2020 года, находясь в Тюмени, разместила в интернете информацию о продаже дочери в сексуальное рабство. Она запросила за эту услугу один миллион рублей. После нахождения «покупателя» женщина приехала в Москву вместе с дочерью, чтобы передать ее лично в руки.

После получения денежных средств, а также передачи ребенка покупателю женщина была задержана. Операцией руководил Следственный комитет Москвы вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД России.

Свою вину женщина полностью признала. Во время допроса она рассказала, что пойти на подобный шаг пришлось из-за тяжелого финансового положения.