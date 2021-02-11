Жительницу Владивостока оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе

Жительницу Владивостока оштрафовали за распространение фейка об обязательной вакцинации. В августе прошлого года она распространила спам в мессенджере.

В сообщении 53-летняя жительница Дальнего Востока написала, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной вакцинации населения. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

На женщину завели уголовное дело по статье о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

«По итогам его судебного рассмотрения ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В конце января представители Генпрокуратуры сообщили о фейках, появившихся во время пандемии коронавируса. За минувший год было направлено около 150 требований заблокировать доступ к недостоверной информации по теме COVID-19. Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв