Россиянку оштрафовали за носки с изображением конопли

Жительницу Пензы оштрафовали за публикацию в социальные сети. Она выложила в Instagram и во «ВКонтакте» фотографии носков с изображением конопли.

Постановление опубликовали на официальном сайте Ленинского районного суда Пензы. Судья решил, что девушка виновна в пропаганде наркотиков в интернете. Судья отметила, что нарушительница «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».

Девушка свою вину признала. Она заявила, что уже выкинула носки с изображением конопли. В результате суд назначил ей штраф в размере четырех тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили фотографию в социальных сетях во время мониторинга интернета оперуполномоченным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону. Жительница Пензы опубликовала фото с изображением конопли еще в декабре 2018 года, однако следователи узнали о нем только в феврале 2020 года.