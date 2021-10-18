Россиянку не выпустили в США из-за долга в 6 копеек

Девушке из Москвы не разрешили вылететь в США из-за всплывшего долга, сумма которого составила всего шесть копеек. По ее словам, перед вылетом она тщательно проверяла все счета на портале Госуслуг, однако этой сумму не видела, написала «Газета.ru».

«У меня с коллегой была запланирована деловая поездка в Северную Каролину, на выставку мебели в Гринсборо. Накануне вылета я проверила налоговую задолженность в мобильном приложении Госуслуг и на сайте nalog.ru. Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. На паспортном контроле заявили, что вынуждены пока меня задержать. Я была уверена, что это какая-то ошибка или плановая проверка, что сейчас разберутся и меня пропустят», — сообщила путешественница.

Позже к ней подошла старшая смены и пояснила, что у девушки стоит ограничение на выезд. На компьютере ей показали, что у нее имеется задолженность в размере 0,06 рублей за транспортный налог. В документе также было указано имя пристава, который наложил ограничение на выезд. Дозвониться к нему девушке не удалось. В итоге коллега Анны улетела в США одна.

Россиянка рассказала, что попытается записаться к приставу через Госуслуги, чтобы он снял задолженность, а после будет обращаться к юристу.