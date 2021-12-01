Руководитель и учредитель «Академии СПА» Алла Конькова закупила крупную партию медицинских пиявок из Азербайджана на 50 тысяч долларов. Но представитель поставщика в аэропорту Домодедово забрал у нее и деньги, и пиявок. Об этом она рассказала «360».

Организация Коньковой занимается профпереподготовкой психологов. И как инструмент для работы «Академии СПА» необходимы пиявки, и они требуются в больших количествах.

«Потому что мы на них учимся, лечимся и дальше ими пользуемся», — сказала она.

Занявшись поиском поставщиков, Конькова нашла их в Азербайджане, где пиявки, как она утверждают, являются национальным богатством, и люди, занимаются их содержанием, имеют на это официальные права.

Алла решила заключить договор на поставку 250 тысяч пиявок, которые обошлись ей в 50 тысяч долларов.

Поставщик должен был обеспечить поставку частями в течение полугода. Условия Конькову устраивали. Она подготовила договор на русском и английском языках. Все было готово, оставалось только получить разрешение на ввоз. Алла рассчитывала, что у нее есть в запасе еще пара дней, но азербайджанцы отправили пиявок слишком быстро.

Пиявки прилетели в очень неудачный день — субботу, а разрешения у Аллы к тому моменту все еще не было.

«Не знаю, по каким причинам они послали в субботу. В общем, они зависли как минимум до понедельника. Я бегала по всей таможне и просила, чтобы их положили в холодильник, иначе они просто сдохнут», — рассказала Алла.

Разрешение было получено во вторник, но вдруг понадобились и другие документы. В итоге пиявок забрали со склада только в среду. С Аллой в аэропорту был представитель поставщика. Она передала ему деньги из рук в руки, без каких-либо расписок, и на его машине они поехали забирать пиявок. Загрузив их, они с Аллой должны были доехать до ее машины, и перегрузить пиявок туда. Но когда они доехали и она вышла, чтобы открыть свою машину, тот внезапно уехал. А с ним и пиявки, что остались в его машине. Алла же осталась ни с чем, в том числе и без денег.

Она позвонила этому мужчине, но тот сказал, что ее пиявок у него нет.

«Я спросила, что происходит. Мне сказали: „Тут нет твоих пиявок“. Первое, что мне пришло в голову — это заплакать», — призналась Алла.

Тогда она позвонила уже поставщику, объяснив ситуацию. Он сказал ей, чтобы она не волновалась, пообещав все прислать и компенсировать следующим самолетом. Она заранее сделала разрешение на следующую партию, но с нее неожиданно потребовали еще 10 тысяч долларов, хотя перед этим она уже полностью оплатила все авансом.

«Он мне сказал: „Ну вот тебе надо прислать еще 10 тысяч долларов, потому что как я тебе могу переслать пиявок. Ты мне перешли еще деньги, потому что цены растут, уже зима на дворе“. То есть летом одна цена, зимой другая цена. И тут я поняла, что это просто ужас… Что я попала на мошенников. Причем, еще в такой сфере. В нашей стране это научная сфера», — рассказала Конькова.

Алла написала заявление в управление МВД при Домодедово и обратилась к адвокату.