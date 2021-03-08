Россиянки заявили, что мужчинам проще развивать карьеру

В России каждая вторая женщина считает, что мужчинам проще развивать карьеру. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», сообщило РИА «Новости».

Почти половина (49%) российских женщин считают, что мужчинам проще дается развитие карьеры. Среди мужчин такого мнения придерживаются лишь 23% опрошенных. При этом 19% мужчин считают, что именно женщинам в России проще строить карьеру. Среди представительниц прекрасного пола с такой точкой зрения солидарны лишь 3% опрошенных.

Большинство россиян при этом считает, что гендерная принадлежность не влияет на развитие карьеры.

Средний размер желаемой зарплаты у женщин составил 91 тысячу рублей, у мужчин — 125 тысяч рублей.

Кроме того, у большинства россиян (55%) начальниками являются мужчины, и 33% опрошенных работают под началом женщин. При этом 12% респондентов заявили, что сами являются начальниками — почти в два раза чаще это мужчины.

Опрос проводился в феврале текущего года среди жителей по всей России. В исследовании приняло участие свыше четырех тысяч респондентов.

Ранее стало известно, что каждая четвертая россиянка задумывалась о подработке в период пандемии.