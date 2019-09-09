Россиянки выразили протест Нурмагомедову и надели папахи

Слова чемпиона UFС Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху могут носить только мужчины, возмутили россиянок. Они устроили флешмоб, где опровергли утверждения спортсмена.

Женщины делятся в Facebook фотографиями в папахах. Некоторые из них показали снимки, где они вместе с мужчинами позировали в национальном головном уборе.

Источник фото: Facebook

Пользовательница Ирина Костерина предложила использовать для флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб. В комментариях женщины высмеяли заявление Нурмагомедова.

«Ай мущщина такая!!!», «Мы, мужчинки, всегда носим папахи», — написали жительницы России под фото Натальи Савельевой, которая начала флешмоб.

«Присоединяюсь к флешмобу Натальи Савельевой», — написала Светлана Анохина и прикрепила к своему посту несколько фото в папахе.

Источник фото: Facebook

Источник фото: Facebook

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Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов 7 сентября участвовал в бою против американца Дастина Порье. Нурмагомедов одержал победу над противником, применив удушающий прием.

После своего триумфа спортсмен поблагодарил всех, кто в его поддержку надел папаху. Он отметил, что этот головной убор могут носить только те, у кого есть честь.

«Папаху не может носить каждый. Чтобы носить папаху, надо быть мужчиной, надо иметь честь. Женщины у нас не носят папахи». — заявил он.

Выступление на турнире UFC 242 в Абу-Даби принесло Нурмагомедову 28-ю победу. Боец во второй раз стал чемпионом в легкой весовой категории.