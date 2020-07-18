Россиянки стали чаще жертвовать личным временем ради работы и детей

Российские женщины стали тратить меньше времени на уход за собой и личную гигиену. Это может быть связано с увеличением объемов работы и присмотром за детьми.

Интересно, что мужчины обогнали женщин по этому показателю: представители сильного пола тратят на отдых, гигиену и уход за собой порядка 48% времени. В то время как женщины занимаются собой всего 36% времени, приводит портал News.ru данные Росстата.

Еще пять лет назад — в 2014 году — представители обоих полов тратили одинаковое количество часов на гигиену, сон и еду — около 47% времени.

По мнению клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, новые данные не говорят о том, что женщины перестали мыться или краситься. Скорее всего, имеется в виду время на сон и приемы пищи.

«Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина скорее пожертвует ради этого временем на сон, прием пищи или пассивный отдых», — заявил Денисов-Мельников.

К тому же именно на женщин чаще всего ложатся обязанности по приготовлению пищи и воспитанию детей, а у мужчин остается больше свободного времени, которое они готовы потратить на себя.