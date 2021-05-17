Россиянки разделись для защиты коров и попали на видео

Российские зоозащитницы выбрали необычный способ для привлечения внимания к проблеме защиты коров. Они собрались у Министерства сельского хозяйства и разделись — при этом на головах у девушек были маски коров.

Девушки призывали перейти на пальмовое масло, чтобы избавить животных от мучений. Они настаивают, что это — полезная и дешевая альтернатива, которая может заменить молочные жиры.

Видео акции опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что возле министерства выстроились восемь зоозащитниц в масках коров. Девушки разделись по пояс и написали на груди «Хватит нас доить».

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству разработать решения для ограничения использования пальмового масла. Он отметил, что этот продукт очень вреден, но несмотря на это добавляется в различные пищевые продукты.

Володин отметил, что этот вопрос обсудят при участии профильных министерств правительства и комитетов Госдумы, чтобы найти нужные решения. Они могут касаться разных сфер — в том числе изменения технических регламентов на пищевую продукцию.