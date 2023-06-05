Общество 05 июня 2023, 15:09 Россиянки рассказали, сколько денег они тратят на бьюти-услуги перед отпуском «Авто Услуги»: комплекс популярных бьюти-процедур перед отпуском стоит от 7,5 тыс рублей

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В сервисе «Авто Услуги» рассказали, что в среднем комплекс бьюти-процедур, которые обычно делают женщины перед отпуском, начинается от 7,5 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Как правило, эта сумма включает мастера по наращиванию ресниц, укладку бровей, ногтевой сервис и работу стилиста по волосам.

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Наращивание ресниц в салоне обойдется в среднем в две тысячи рублей, укладка бровей начинается от 1,5 тысячи рублей, стрижка волос — от тысячи рублей, а маникюр с покрытием гель-лаком — от 1,5 тысячи рублей.

Что же касается уходовых процедур у косметолога, то стоит рассчитывать на сумму в районе пяти тысяч рублей, добавили в сервисе.