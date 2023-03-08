Общество 08 марта 2023, 17:54 Россиянки признались, какого дохода ждут от своих партнеров Webbankir: 40% россиянок хотят, чтобы их мужчина получал от 100 тысяч рублей в месяц freepik

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Оеоло 40% россиянок ждут, что их партнер будет получать от 100 тысяч рублей в месяц. Данными исследования онлайн-платформы Webbankir поделилось РИА «Новости».

О том, чтобы их мужчина зарабатывал более 150 тысяч рублей, мечтают 16%. А 39% хотят, чтобы мужчина получал от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Эту же сумму в качестве желаемого дохода партнерши назвали 31% опрошенных мужчин. А 14% респондентов оказались готовы к тому, что их женщина вовсе не будет зарабатывать.

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Ранее в «Известиях» опубликовали результаты опроса о том, кто должен распоряжаться семейным бюджетом. Анкетирование, проведенное сервисами «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни», показало, что три четверти россиян считают правильной ситуацию, когда супруги распоряжаются бюджетом вдвоем. Лишь по 12% опрошенных мужчин и женщин считают, что эта ответственность должна лежать лишь на одном из пары. И только 4% женщин уверены, что это должен быть мужчина.

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