Общество 22 ноября 2022, 19:06 Россиянки перечислили профессии, представителей которых считают худшими мужьями kp.ru: россиянки назвали блогеров и журналистов худшими мужьями

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Большинство россиянок считают, что блогеры и журналисты — плохие мужья. Сайт kp.ru провел опрос, который показал, что представителей этих профессий в качестве потенциальных супругов выбрал бы всего 1% респонденток.

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Большинство проголосовали за мужчин с рабочими специальностями. Они набрали 35% голосов. Второе место заняли врачи, пилоты и моряки — 14% голосов. Еще 13% хотели бы в супруги силовика. Остальные голоса поделили между собой священники, программисты, профессора, тренеры, чиновники и артисты. Блогеры и журналисты оказались в самом конце рейтинга.