28 февраля 2024, 23:38
Россиянки останутся без стриптизеров на 8 Марта
Shot: в российских городах к 8 Марта не хватило стриптизеров
В некоторых городах России разобрали всех стриптизеров для мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«„Дефицит“ артистов зафиксировали в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди — Челябинск, где у стриптизеров осталось буквально несколько свободных окошек», — отметили в сообщении.
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По данным канала, танцоры из Челябинска за пятиминутное выступление попросили восемь тысяч рублей. А в Мурманске организаторы праздников оценили услуги стриптизера в 40 тысяч рублей за 10-минутное выступление.
Екатеринбург выделился же тем, что готов поделиться своими артистами с другими городами. За приличную сумму мужчин готовы отправить даже за тысячу километров. Например, гастроли екатеринбургских стриптизеров в Ханты-Мансийске оценили в 90 тысяч рублей.
Порадовать женщин на 8 Марта можно не только зажигательными танцами, но и другими сюрпризами. Стилист Дарья Ломкова напомнила, что отличным подарком для представительниц прекрасного пола может стать парфюмерия.
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